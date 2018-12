Magazine Mostra celebra 500 anos de Tintoretto

Filho de um tintureiro veneziano, Tintoretto, considerado o último grande pintor da Renascença, nasceu e fez carreira em Veneza. Igrejas e palácios locais funcionam como uma retrospectiva permanente do formidável talento do filho da cidade, especialista em usar dramaticamente as cores, pintar em pinceladas largas e inovar ousadamente na perspectiva de suas telas, geralme...