Magazine Mostra Beatles Week celebra Dia dos Pais em shopping de Aparecida Para dar clima londrino, uma cabine telefônica vermelha, tipicamente inglesa, funcionará como expositor de documentos

A mostra The Beatles Week (foto) será aberta neste domingo na programação do Dia dos Pais do Aparecida Shopping, piso 1. A exposição tem entrada gratuita e segue até 19 de agosto. Ao som de canções do quarteto de Liverpool, os visitantes terão contato com itens que remetem à trajetória da banda, como discos, miniaturas e réplicas de roupas e instrumentos. Cúpulas de vidro trarã...