Mostra Amor a Morte e as Paixões, que acontece em Goiânia, revela seu terceiro título

“Em busca de Fellini”, de Taron Lexton (EUA-Itália, 2017) conta a história de uma garota tímida da pequena cidade de Ohio que ama filmes, mas não gosta da realidade. Lucy descobre os filmes deliciosamente excêntricos de Federico Fellini e começa uma viagem estranha e bonita pela Itália para encontrá-lo. O longa foi premiado no Festival de Ferrara deste ano, na Itália, como melhor filme, melhor diretor e melhor atriz.

Este e mais de 100 filmes do mundo inteiro serão expostos de 07 a 21 de fevereiro, no Cine Lumière Bougainville. Com curadoria de Lisandro Nogueira, serão 420 sessões, 32 por dia.