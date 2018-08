Magazine Mostra “A História Não Contada” é inaugurada nesta quarta-feira Exploração do ambiente caipira é o tema das obras do artista Wes Gama

Representando o universo caipira por uma ótica futurista, a exposição A História Não Contada (na foto, uma das obras), do artista Wes Gama com curadoria de Larissa Pitman, será inaugurada nesta quarta-feira (15), às 20 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A mostra que segue pelas próximas semana tem entrada gratuita. A História Não Contada apresenta uma...