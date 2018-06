Magazine Mostra “A Cor do Brasil” homenageia diferentes gerações de torcedores brasileiros

Segue até domingo, no shopping Flamboyant, a mostra A Cor do Brasil, que homenageia a beleza da torcida brasileira na Copa do Mundo. A exposição destaca ao todo 34 imagens assinadas pelo fotógrafa Veruska Toledo, que defendem o verde-amarelo por diversos espaço do centro de compras. Alegria, felicidade, devoção e até misticismo estão entre os sentimentos retratados em diversas...