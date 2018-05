Magazine Morto na segunda-feira, Tom Wolfe, escritor e jornalista, deixa legado às narrativas da vida real Segundo o jornal americano The New York Times, ele estava internado em um hospital em Manhattan, Nova York. Sua agente literária, Lynn Nesbit, informou que ele morreu em decorrência de uma infecção

“Se os Beatles colocaram uma colher de LSD na música, Tom Wolfe pôs um pote no jornalismo.” Não poderia haver melhor resumo sobre a importância do escritor e jornalista americano, morto na segunda-feira, do que a frase do brasileiro Joaquim Ferreira dos Santos no posfácio de Radical Chique e o Novo Jornalismo. A comparação traduz o brilhantismo de Wolfe, que, emb...