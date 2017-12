Morre teatrólogo Hugo Zorzetti, um dos criadores do curso de Artes Cênicas da UFG

Um dos fundadores do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, o diretor, teatrólogo e professor Hugo Zorzetti morreu na tarde de terça-feira, 5, em Goiânia. Segundo informações de familiares, ele sofria de câncer e estava internado no Hospital Araújo Jorge. Ainda não há informações sobre velório.

Zorzetti conheceu a área cultural como poucos em Goiás. Amigo de figuras importantes como Otavinho Arantes, Cici Pinheiro e João Bennio, Zorzetti começou no teatro por volta de 1964, quando estudava no Atheneu Dom Bosco.

Ainda bem jovem, fez um quadro no programa A Juventude Comanda, do colunista Arthur Rezende, na TV Anhanguera, junto com o humorista Phaulo Gonçalves. Chamava-se Pãopular, uma sátira divertida ao jornal O POPULAR.