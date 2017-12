Morre o violonista mineiro Chiquito Braga, aos 81 anos

Um dos mais importantes violonistas do Brasil, o mineiro Chiquito Braga estava internado há uma semana no Hospital Miguel Couto, no Rio, com insuficiência cardíaca e pneumonia e morreu de um enfarte, aos 81 anos, na sexta-feira, dia 22.

O enterro ocorreu neste sábado, dia 23, às 13 horas, no cemitério São Francisco Xavier, na região central da capital fluminense.

Sua sofisticada técnica harmônica, tendo na base o jazz e a música clássica, foi uma forte influência para o Clube da Esquina.

Ex-aluno do maestro pernambucano Moacir Santos, Chiquito também era um multi-instrumentista e em 2000 lançou o disco "Quadros Modernos", com Toninho Horta e Juarez Moreira.

Nascido Francisco Andrade Braga, em Belo Horizonte, Chiquito acompanhou grandes nomes da música brasileira em shows e gravações, como Wilson Simonal, Elizeth Cardoso, Dorival Caymmi, Nara Leão, Maria Bethânia, João Donato, entre muito outros.

Chiquito Braga participou ainda da trilha sonora de novelas da TV Globo, como "Irmãos Coragem", "O Cafona" e "Gabriela".