Magazine Morre o sertanejo Pedro Bento, um dos compositores da canção "Galopeira" O cantor, que tinha 84 anos, morreu por complicações de uma pneumonia em São Caetano do Sul

O cantor sertanejo Pedro Bento, da dupla com Zé da Estrada, morreu aos 84 anos nesta quinta-feira (3). De acordo com a TV TEM, afiliada da Rede Globo, ele estava internado há 50 dias e morreu por complicações de uma pneumonia em São Caetano do Sul. Pedro Bento foi um dos compositores da canção Galopeira, junto de Mauricio Cardoso Ocampo, conhecida na voz da dupla Chitãozinho &...