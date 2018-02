Morre o cantor dos anos 50, Vic Damone

O cantor norte-americano Vic Damone, famoso nos anos 40 e 50, morreu aos 89 anos, informou a sua família nesta segunda-feira, 12. Damone estava em Miami, na Flórida, cercado por parentes e amigos, segundo disse a família em um comunicado aos fãs.

Ele foi vítima de complicações decorrentes de uma doença respiratória, disse sua filha, Victoria Damone. Entre as canções mais conhecidas na voz de Damone, estão Again, Youre Breaking My Heart, My Heart Cries for You, On the Street Where You Live e I Have But One Heart.

Ele fez fama no período pós-guerra, entre os anos 40 e 50, com os colegas Frank Sinatra, Tony Bennett e Dean Martin