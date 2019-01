Magazine Morre o artista gráfico Cafi, autor de 300 capas de discos Entre os trabalhos do pernambucano está a capa de 'Clube da Esquina' (1972), de Milton Nascimento, que mostra uma foto de um menino branco ao lado de um negro

O fotógrafo pernambucano Cafi morreu na virada do ano, aos 68 anos, em consequência de um infarto, enquanto se comemorava a chegada de 2019, na praia do Arpoador, no Rio. Cafi, cujo nome verdadeiro era Carlos da Silva Assunção Filho, nasceu no Recife e assinou várias capas de discos de conhecidos cantores brasileiros, entre eles Milton Nascimento, como Minas e Club...