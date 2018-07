O cenógrafo Hélio Eichbauer morreu neste sábado (21), aos 76 anos, no Rio de Janeiro, vítima de um enfarte. O velório ocorre até às 16h na Capela 8 do Memorial do Carmo, no Rio.



O criador da visualidade de O Rei da Vela, de 1967, tem reconhecida contribuição na arte brasileira e na parceria com artistas como Glauber Rocha, Zé Celso, Caetano Veloso e Chico Buarque.



Medalha de ouro na Quadrienal de Praga, o maior evento da cenografia mundial, e pupilo do checo Josef Svoboda, Eichbauer deixou o curso de filosofia na Faculdade Nacional e embarcou para a então Checoslováquia para estudar cenografia no ateliê do novo mestre.



Por quatro anos construiu maquetes, fez exercícios de composição gráfica, desenho e escultura, criou repertório até estrear profissionalmente e passar por França, Itália e Alemanha, no Berliner Ensemble, de Brecht, e voltar ao Brasil para consolidar sua carreira no teatro, cinema e música.