Morre jornalista Lourival Batista Pereira, aos 90 anos Lourival nasceu em 5 de janeiro de 1928 em Caldas Novas, e em 1953 se tornou o primeiro colunista social do POPULAR

O colunismo social goiano está de luto. O jornalista Lourival Batista Pereira, de 90 anos, o LBP como era conhecido, um dos percussores do gênero no Estado, morreu por volta das 4 horas da madrugada de terça-feira (18), em casa, no Setor Oeste. A morte foi de causas naturais, segundo a família. O corpo foi velado no Cemitério Jardim das Palmeiras e sepultado o...