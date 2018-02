Morre em Goiânia o artista plástico Juca de Lima

Atualizada às 17h38 - 28/02/2018

O artista plástico goiano Juca de Lima morreu na manhã desta quarta-feira (28) aos 92 anos após sofrer uma parada cardíaca. Ele estava internado há mais de dez dias no Hospital do Coração, na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, com um estado de saúde frágil por conta de uma pneumonia e que se agravou ainda mais após contrair uma bactéria. O velório de Juca de Lima terá início às 20h, no cemitério Jardim das Palmeiras. O sepultamento será realizado no mesmo local, às 11h desta quinta (1°).

Ao longo da carreira, Juca de Lima pintou mais de três mil trabalhos, número de quando ainda catalogava suas obras, o que não fazia há vários anos. Ele fez diversas exposições individuais e coletivas em Goiânia, em Brasília e em São Paulo. A última grande mostra foi realizada em novembro de 2016 no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Além dos desenhos, escrever era uma das suas paixões. Em 2007, lançou o livro de poemas Fontal Vida Poética, obra que demorou sete anos para ficar pronta e traz uma reunião de textos.

Natural de Goiandira, cidade próxima de Catalão, Juca de Lima começou a pintar com 17 anos, em 1943. No início dos anos 50, ele mudou-se para São Paulo para trabalhar na inauguração do Ibirapuera e fez amizades importantes, como com o conde Francisco Matarrazzo Júnior, grande colecionador no Brasil. Após a inauguração do parque, o artista saiu pelas ruas na busca por emprego em uma oficina de pintura. Foi na capital paulista que ele viu as primeiras obras impressionistas adquiridas pelo Museu de Arte Moderna e foi o que o incentivou a ser pintor.

Na volta para Goiânia, numa viagem em estrada de ferro, quando passava entre Uberlândia e Uberaba, no triângulo mineiro, Juca de Lima encontrou o caminho próprio da sua pintura numa vertente regionalista. Em 1957, ele criou a sua oficina de arte na Rua 6, Centro, local que virou um point de arte e política. Quando o Parque Mutirama foi criado ele foi contratado para realizar toda a pintura do local. O artista deixa a mulher Conceição de Souza Lima e três filhas, Zeila de Souza Lima, Elcione de Souza Lima e Belkis de Souza Lima.