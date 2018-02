Morre Dennis Edwards, vocalista do grupo Temptations, aos 74 anos

O cantor Dennis Edwards, conhecido principalmente por sua atuação como vocalista do grupo The Temptations, morreu na quinta-feira, 1, aos 74 anos, em Chicago. O músico completaria 75 anos neste sábado (3). Não foram divulgadas mais informações sobre a morte do cantor.

Um dos grandes nomes da soul music nos anos 1970, Edwards se tornou cantor do conjunto vocal que foi um dos símbolos da Motown em 1968, e eternizou hits como Papa Was a Rollin' Stone e Cloud Nine.

Sua morte foi confirmada por sua agente, Rosiland Triche Roberts, que preferiu não dar detalhes sobre o que vitimou o artista.

Nascido em Detroit, Edwards integrou os Temptations em meio à onda psicodélica que tomava corpo na música e ajudou o grupo a seguir em uma direção menos pop do que em anos anteriores, com canções como My Girl.

Em 1977, Dennis Edwards se separou do conjunto para se lançar em carreira solo, mas essa tentativa acabou fracassando e ele retornou aos Temptations.

Edwards e os outros membros do grupo dos anos 1960 entraram para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1989.