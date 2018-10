Magazine Morre aos 94 anos Ursulino Leão, membro da Academia Goiana de Letras Ursulino foi deputado estadual, vice-governador do Estado e governador em exercício, além de escritor e cronista do POPULAR

Um dos escritores mais atuantes da literatura goiana, Ursulino Leão morreu na noite desta sexta-feira (18) aos 94 anos. Ursulino sentiu um desconforto no começo desta semana e foi internado no Hospital do Coração Anis Rassi, no setor Oeste, em Goiânia. Hoje, novamente ele passou mal, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde, devido a problemas cardíacos. Ursulino deixa ...