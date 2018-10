Magazine Morre, aos 92 anos, a escritora Zibia Gasparetto Zibia Gasparetto publicou 58 livros espíritas que venderam, no total, 18 milhões de exemplares

Atualizada às 8h19 Morreu, aos 92 anos, em São Paulo, a escritora Zibia Gasparetto. Ela lutava contra um câncer no pâncreas. O enterro será às 15h no Cemitério de Congonhas. O velório começa de manhã. Há cinco meses, ela perdeu um dos filhos, o apresentador Luiz Gasparetto, de 68 anos, que morreu de câncer no pulmão. Em 68 anos dedicados ao espiritismo, Zibia ...