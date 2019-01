Magazine Morre aos 87 anos a atriz Etty Fraser Artista estava internada desde sábado (29)

A atriz Etty Fraser morreu nessa segunda-feira, dia 31, de insuficiência cardíaca. Ela estava internada desde sábado no Hospital São Luis, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A atriz estava com 87 anos. "Além de uma grande atriz, foi uma amiga muito generosa - a classe teatral a amava muito", disse a também Miriam Mehler, que a acompanhou em seus momentos finais. "Ba...