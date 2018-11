Magazine Morre aos 81 anos o ator, roteirista e diretor Joel Barcelos Um dos papeis mais conhecidos de Barcelos foi como o personagem Chico Belo, da novela Mulheres de Areia, em 1993

O ator Joel Barcelos morreu na madrugada desse sábado, 10, aos 81 anos, na cidade de Rio das Ostras, no interior do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o portal UOL. A causa da morte de Barcelos ainda não foi divulgada, porém nos últimos dois anos o ator já havia sofrido dois AVCs. Um dos papeis mais conhecidos de Barcelos foi como o personagem Chico Belo, da no...