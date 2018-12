Magazine Morre, aos 79 anos, o escritor israelense Amos Oz Conhecido por suas manifestações e obras pacifistas, ele lutava contra um câncer

O escritor israelense Amos Oz morreu nesta sexta-feira (28), anunciou no Twitter sua filha, Fania Oz-Salzberge. Ele estava com 79 anos e não foi anunciada a causa da morte, mas o autor sofria de câncer. “Meu querido pai acaba de falecer de câncer depois de uma rápida piora”, anotou Fania. My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace...