Magazine Morre, aos 42 anos, o ator Leonardo Machado, da novela 'Viver a Vida' Ao longo de 20 anos de carreira, Leonardo Machado atuou em 11 peças de teatro, 18 séries, 5 novelas 36 curtas-metragens e 26 longas

Morreu na sexta-feira, 28, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ator Leonardo Machado, conhecido por participações em novelas na Globo e com um currículo que incluía mais de 20 longas-metragens. Ele tinha 42 anos e lutava, desde 2016, contra um câncer no fígado. O gaúcho estava internado no Hospital Moinhos de Vento. Na Globo, esteve em três minisséries, como Na For...