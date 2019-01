Magazine Morre a cantora Edyr de Castro, uma das Frenéticas A artista, que estava internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, por causa de uma pneumonia, sofria do mal de Alzheimer há oito anos

A atriz e cantora Edyr de Castro, de 72 anos, que integrou o grupo As Frenéticas, morreu hoje (15), de falência múltipla dos órgãos. A artista, que estava internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, por causa de uma pneumonia, sofria do mal de Alzheimer há oito anos. Nas redes sociais, a filha Joy publicou uma mensagem informando que a mãe ...