Moranguinho reata com Naldo após denúncia de agressão: 'Um recomeço difícil e doloroso'

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, se pronunciou pela primeira vez após ter denunciado seu marido, o cantor Naldo Benny, por agressão. Em uma publicação no Facebook, ela diz que quer um 'recomeço' com o cantor e pediu para que todos respeitassem o momento pelo qual eles estão passando.

"É fácil julgar o problema do outro, difícil é quando ele acontece dentro da sua casa e só você conhece a real história. Outro dia vi uma reportagem na TV onde uma mãe desesperada para salvar o filho o acorrentou em casa. Muitas pessoas acharam um absurdo, 'como uma mãe é capaz de fazer isso?' Mas eu faria o mesmo. Alguém aí já parou pra pensar que a atitude que tomei pode ter sido para salvar e não pra destruir? Alguém aí já parou para pensar que, onde existe uma família, existe amor e que dinheiro nenhum nesse mundo compra paz?", disse Ellen na publicação.

Ela disse que a fama e o dinheiro mudaram a personalidade de Naldo: "Eu queria de volta o Ronaldo que eu conheci: sem dinheiro, sem sucesso, sem carros importados, sem roupas de grife, sem Rolex e cordões de ouro... Eu queria de volta sua simplicidade, seu brilho nos olhos, sua paz, sua calmaria, sua inocência, seu sorriso largo e verdadeiro, o menino sonhador que eu conheci. Eu queria voltar no tempo, eu queria mudar as coisas, eu queria o menino que o mundo levou, que o trabalho e tudo que ele pode oferecer tirou de mim... E, como a mãe que acorrentou o filho, eu resolvi trazer esse menino de volta para o recomeço. Um recomeço difícil e doloroso, mas que eu tenho fé que será uma grande cura. Nosso relacionamento sempre foi cheio de muito amor, mas com muitos altos e baixos por causa de crises de ciúme. Eu fiz tudo o que podia para mudar isso, abri mão da minha vida profissional, dos meus amigos, dos meus sonhos e de tudo que pudesse causar qualquer tipo de atrito. Ainda assim, mesmo me esforçando muito, havia momentos em que o descontrole era maior que ele. Ele sempre foi muito carinhoso, daqueles que diz que me ama todos os dias, que sou linda, que observa o cabelo, a unha, o perfume, o marido que você pediria a Deus".

Ao fim do texto, ela pediu "respeito" pelo momento que eles estão passando, menos julgamentos e disse que precisa ser "forte para recomeçar". No dia 2 de dezembro, Ellen registrou um boletim de ocorrência no Rio de Janeiro no qual alegou ter sido agredida por Naldo. A Polícia então foi até a casa onde os dois moram para cumprir um mandado de busca e apreensão e, lá, encontrou uma pistola não registrada. O cantor foi preso por porte ilegal de arma e, posteriormente, foi solto sob fiança.