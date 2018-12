Magazine Montar presépio, um dos mais antigos costumes cristãos, ainda é hábito repassado de pai para filho Apesar de importante, o hábito de reviver esse momento tem perdido adeptos, o que faz parecer mais difícil encontrar quem monte presépio em casa

Saiba: todo mundo já foi neném, sua mãe, seu pai e você também. Os versos de Arnaldo Antunes não são exatamente estes, mas poderiam se o objetivo fosse explicar a chegada de Jesus ao mundo e repassar adiante uma das mais antigas tradições cristãs: a reconstituição do nascimento do filho de Maria. É que antes de ser a figura central do cristianismo, Jesus foi um m...