Magazine Monkey recebe cinco bandas em noite de heavy metal nesta sexta-feira em Goiânia Show faz parte da turnê do disco Predileção pelo Macabro, o quarto do grupo

Da safra heavy metal carioca do início dos anos 2000, a banda de speed/thrash metal Flageladör se apresenta em Goiânia nesta sexta-feira, na Monkey Goiânia, no evento Possessão Diabólica, que começa às 20 horas e tem outras quatro bandas na programação. O show faz parte da turnê do disco Predileção pelo Macabro, o quarto do grupo. Fundada em Niterói (RJ) ...