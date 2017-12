Momentos ímpares

O jornalista fluminense Romildo Guerrante, 76 anos, chegou a Goiânia no início da adolescência e morou na capital durante nove anos. Ao voltar para o Rio de Janeiro levou na mala lembranças que são cultivadas até hoje, como as poucas vezes que foi ao Jóquei Clube. “O acesso dependia de convite e eu ia com amigos da época do Lyceu. Depois estive lá algumas vezes em festas de confraternização do Banco da Lavoura, onde eu trabalhava. Baile no Jóquei exigia paletó e gravata”, relembra ele, que está em meio a amigos na foto antiga, ao centro, em 1961.