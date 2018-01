Moda praia para eles

Ainda na 44ª SPFW, o estilista Amir Slama levou para a passarela uma coleção inspirada nos anos 50, com sungas de cintura baixa usadas por homens confiantes e nada tradicionais. O modelo deve se manter com força para o verão, podendo ser usado com camisa de linho branca e bermudas mais curtas. A paleta de cores varia de lavanda, amarelo, rosa-claro ao verde garrafa. Com essa pegada natural econômica, a estilista Stella McCartney acaba de lançar uma coleção toda feita para eles. Enquanto os calções são feitos em algodão, jersey ou nylon reciclado, as camisas de manga curta trazem estrelas bordadas e um estampado geométrico.