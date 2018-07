Magazine Moda das candy colors conquista adeptas Depois de fazer a cabeça de celebridades, cores como azul algodão doce, rosa chiclete e verde menta são as favoritas nas escolhas

No comando do Superbonita, atração do canal por assinatura GNT, Karol Conka é a rainha das mudanças de visual no que diz respeito a cor dos cabelos. Dona de um estilo colorido e despojado, ela já teve os fios roxos, azuis, amarelos e alaranjados, além de ter passeado, sem medo, por quase toda a paleta do rosa - indo do mais clarinho e desbotado ao rosa-choque. ...