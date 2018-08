Magazine Modão com Zé Neto & Cristiano Os donos da expressão “modão para arrastar o chifre no asfalto” se apresentam sábado (18), a partir das 22 horas

Os donos da expressão “modão para arrastar o chifre no asfalto”, a mais repetida do momento para quem, como dizem eles, “gosta de curar as dores de cotovelo apagando fogo com gasolina”, se apresentam sábado (18), a partir das 22 horas, na abertura da programação de shows do projeto A Casa. A dupla Zé Neto & Cristiano acertou em cheio na escolha do repertório no novo ...