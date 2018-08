Magazine Mistura cômica com muito rock’n’-roll

O novo trabalho do Rollin Chamas, banda criada no final de 2004, pode até estar envolvido por uma essência nordestina psicodélica, mas o que nunca muda é o tom divertido e as letras escrachadas das canções. O álbum, ainda sem nome, e que leva o selo da Monstro, chegou ao mercado, no final do mês passado, depois de um hiato dez anos – na discografia do grupo, estão Sou Go...