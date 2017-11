Miss Universo: conheça as 10 mulheres mais lindas do mundo

A nova Miss Universo 2017 é Demi-Leigh Nel-Peter, representante da África do Sul, que foi coroada no domingo (26), durante a 66ª edição do concurso realizado no Planet Hollywood, em Las Vegas (EUA).

Ao todo, o concurso recebeu 92 representantes de vários países, entre eles o Brasil, que contou com a piauiense Monalysa Alcântara, e ficou entre as dez mais. Veja abaixo fotos das dez mulheres mais bonitas do mundo, que participaram do Miss Universo 2017.