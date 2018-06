Magazine Ministro da Cultura deve pedir demissão Sérgio Sá Leitão reagiu à MP que reduz ‘drasticamente’ a participação do Fundo Nacional de Cultura na receita das loterias federais

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, deverá colocar hoje (12) seu cargo à disposição. Sá Leitão cancelou o compromisso que teria no Rio de Janeiro. O ministro divulgou mais cedo uma nota oficial em que classificou como “equívoco” a decisão do governo, efetivada via medida provisória (MP), que transfere recursos da Cultura para o recém-criado Sistema Único d...