Magazine “Minha Vida em Marte”, com Mônica Martelli e Paulo Gustavo, é a aposta nacional para o fim do ano O filme, baseado na peça de teatro 'Os Homens são de Marte, e É pra Lá Que Eu Vou', aborda temas do cotidiano, como amizade, amor, generosidade e parceria

Os comediantes Mônica Martelli e Paulo Gustavo se unem em uma desventura por Nova York no filme Minha Vida em Marte, destaque entre as estreias do cinema nacional neste fim de ano, em cartaz a partir de hoje. Dirigido por Susana Garcia, irmã de Mônica, com quem já assinou parceiras em outros projetos, a exemplo do longa Os Homens São de Marte e É pra Lá que Eu Vou (2...