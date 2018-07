Magazine Milla Tuli faz show em livraria no Setor Sul

A cantora Milla Tuli (foto) faz o som da noite deste sábado, a partir das 21 horas, do Evoé Café com Livros. No repertório, a cantora e violinista vai interpretar clássicos do samba, bossa nova e música popular brasileira, entre outras. No universo musical desde os 14 anos, Milla começou a tocar violão em festas e na igreja. Aos 18 anos, entrou para Escola de Música e A...