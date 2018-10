Magazine Militantes de Bolsonaro fazem campanha para boicotar show de Anitta em Goiânia no dia das eleições A imagem de divulgação do evento aparece com a hashtag #ElaNão e um pedido para que seja compartilhada

Circula em mensagens de Whatsapp uma foto de boicote ao show de Anitta, que acontece em Goiânia no próximo domingo (7), dia das eleições. A campanha contra a cantora tem sido impulsionada por apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PSL) uma vez que a artista afirmou que não votaria no presidenciável. A imagem de divulgação do evento aparece com a hashtag #ElaNão e um p...