Magazine Michelle Obama divulga capa de seu livro de memórias 'Espero que minha caminhada inspire os leitores a encontrar coragem para se tornarem aquilo que desejam ser', diz a ex-primeira-dama dos EUA

Depois da notícia de que Michelle e Barack Obama estariam negociando um programa com a Netflix, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos divulgou a capa de seu livro de memórias nas redes sociais. Intitulado "Becoming", o livro é um "trabalho de profunda reflexão" e convida os leitores a entrar no mundo da ex-primeira-dama e conhecer as várias experiências que a mold...