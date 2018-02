Mia Farrow, uma carreira entre gênios e polêmicas

A protagonista de O Bebê de Rosemary teve sua carreira alavancada por um diretor que, dez anos depois, precisou fugir dos EUA para não amargar uma longa pena de prisão sob a acusação de ter molestado uma menina de apenas 13 anos. O diretor Roman Polanksi, que há 40 anos vive exilado na Europa, chegou a se declarar culpado por corrupção de menores e ficou quase dois meses detido pelo crime, ganhando liberdade condicional. Quando percebeu que sua punição poderia chegar a algumas décadas, pegou o primeiro avião e se mandou para Paris. O processo continuou à sua revelia. Nesse tempo, ele ganhou um Oscar pelo filme O Pianista, prêmio que não pôde ir receber.

Recentemente, mais acusações sexuais pesaram contra Polanski e outros medalhões, como o diretor Woody Allen. Mia Farrow foi esposa de Allen e uma de suas filhas adotivas, a adolescente Soon-Yi, envolveu-se com o cineasta, causando um enorme escândalo em torno do criador de obras-primas, como Hannah e Suas Irmãs. A filha adotiva de Mia e Allen, Dylan Farrow, acusa o pai de abuso sexual. E o filho biológico de Mia Farrow e Woody Allen (especula-se que ele possa ser filho de Frank Sinatra, com quem Mia foi casada), o jornalista Ronan Farrow, desencadeou a onda de denúncias de assédio contra Hollywood com reportagem publicada na revista The New Yorker.