Metá Metá traz novo trabalho a Goiânia, fundindo a música brasileira com a cultura africana

Juntos desde 2008, os paulistas do trio Metá Metá vêm mostrando a força do circuito musical independente. Formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra), o grupo nasceu na cena underground, mas já vem sendo classificado como um dos representantes da chamada nova MPB. O reconhecimento é justificado pela fusão das músicas brasileira e africana, com influências de jazz, afrobeat, rock, death metal, punk e elementos do candomblé como bantu, iorubá e fon. A banda se apresenta neste sábado, a partir das 20 horas, durante o encerramento do Seminário Cultura e Pensamento – América Latina. O evento, uma iniciativa do Ministério da Cultura que está debatendo políticas culturais, tem entrada franca e ocupa o espaço do Palácio da Música Belkiss Spenzièri, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Prestes a completar dez anos de estrada, e com três álbuns e três EPs no currículo, o Metá Metá (o nome significa “três ao mesmo tempo”, no idioma africano iorubá) traz na mala seu mais recente trabalho, o álbum MM3 (2016), e a confirmação de que a banda é tão enérgica no palco quanto mutável nas criações. O som minimalista com arranjos nus e econômicos do primeiro disco, Metá Metá (2011), ganhou elementos latinos e de vanguarda no segundo trabalho da banda, MetaL MetaL (2012). Agora, em MM3, as composições e arranjos exploram a polifonia e aparecem fortemente influenciados pela cultura de países africanos como Marrocos, Etiópia, Niger e Mali.

Em entrevista ao POPULAR, a vocalista Juçara Marçal contou que na trajetória do grupo nada foi muito programado e que as mudanças aconteceram de forma orgânica, o que explica bem o som mais denso, com uso de pedais, guitarra, e arranjos mais elásticos em MM3. “Desde o início, lidamos com o que é concreto e realizável no nosso cotidiano de músicos, artistas e viventes de São Paulo. Os projetos, assim como as mudanças no show e no som, são fruto de um trabalho diário e de uma construção cotidiana sempre partilhada. A todo momento trocamos experiências e referências musicais.”

O resultado dessa mistura de influências e preferências vem colocando o grupo sob os olhares da crítica, mas o reconhecimento não muda os objetivos do Metá Metá. Em declaração recente, Kiko Dinucci disse que a pretensão não é dominar o mercado e sim continuar expondo ideias próprias de uma maneira particular e sem preocupação mercadológica excessiva. Em tom de desabafo, no ano passado, Thiago França disse que o mainstream não servia para o Metá Metá e vice-versa, fazendo referência as dificuldades enfrentadas por artistas do circuito independente para alcançar o grande público.

O show deste sábado à noite não vai ser a primeira passagem da banda pela capital. Em 2014 o trio subiu ao palco do Teatro Goiânia e participou da 16ª edição do Festival Bananada. Desde então tece elogios aos goianos se referindo ao público como atento e musicalmente inteirado. Na ocasião, a casa lotada aprovou o som experimental que acompanhava a voz poderosa de Juçara em canções como São Jorge e Cobra Rasteira. Ambas do álbum MetaL MetaL, indicado, um ano antes, em três categorias do Prêmio Multishow de Música Brasileira, tendo levado para casa o reconhecimento como Música Compartilhada. Em 2015, o grupo levou o prêmio Versão do Ano com a canção Me Perco Nesse Tempo.

Tom político

Mesmo não havendo palavras de ordem nas letras, as composições interpretadas pelo grupo trazem um quê de reflexão sobre o atual caos político e social. Em junho do ano passado a banda se manifestou contra o governo então interino de Michel Temer ao final de show na Alemanha. “Não hesitamos em apresentar nossa posição durante o show ou nas entrevistas”, conta a integrante Juçara.

Cultura em pauta

O Metá Metá fecha a programação do Seminário Cultura e Pensamento – América Latina, que ocorreem Goiânia desde da última quinta-feira. O evento, organizado pelo Ministério da Cultura em parceria com o Media Lab da UFG, discute políticas públicas culturais do Brasil e de outros países da América Latina. Entre rodas de conversa e palestras, convidados debatem a situação de indústrias baseadas na produção e na exploração da propriedade intelectual, a representatividade das culturas dos países fronteiriços e a relevância dos instrumentos digitais na economia, cultura e educação, entre outros temas.

Fusão de bagagens

Juçara Marçal: vinda do grupo vocal feminino Vésper e conhecida por um jeito agressivo de cantar, Juçara arrancou elogios da crítica pelo seu primeiro disco solo, Encarnado (2014). O álbum também ganhou destaque depois que a artista acusou o iTunes de tentar censurar a capa do CD, que trazia um desenho do colo de uma mulher nua, feito pelo amigo Kiko Dinucci.

Thiago França: arranjador, compositor e instrumentista, também integra a banda A Espetacular Charanga do França. Em seu último álbum O Último Carnaval de Nossas Vidas (2016), ele renova o gênero marchinha, usando instrumentos tradicionais, como o agogô e surdo. O músico já trabalha no disco Bomba, Suor e Bafo que será lançado no carnaval de 2018.

Kiko Dinucci: conhecido por integrar também o grupo Passo Torto, o compositor e violonista acaba de lançar seu primeiro trabalho solo. Em Cortes Curtos (2017), promove um encontro entre o samba paulistano e o pós-punk da década de 1980. Kiko faz parte do Clube da Encruza e já participou de álbuns como Mulher do Fim do Mundo (Elza Soares, 2015) e Nó Na Orelha (Criolo, 2011).