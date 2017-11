Mesmo sendo ícone do século passado, bigodes ainda possuem adeptos

Tem aquele estilo raspadinho que todo mundo conhece quando se lembra de Charles Chaplin. Há também o modelo Salvador Dalí, fino e com as pontas viradas para cima. Para os hipsters, a moda da vez é clarear e deixar um pouquinho mais volumoso. Aos que querem dar a impressão macho man, mistura de Village People com ator de filme pornô dos anos 70, o formato ferradura é perfeito para sair à noite. Tem também o perfil galã de novela mexicana e de filme de samurai. O tipo chevron, aquele à la Freddie Mercury, faz a cabeça dos mais velhos e, caso queira investir no visual clássico, o estilo lápis, como do ator Alain Delon no filme O Leopardo (1963), é a melhor opção entre os românticos.

O bigode pode até ser um ícone de personalidade do século passado, mas há ainda aqueles que conservam o hábito de cultivar a tendência. No mês de novembro, uma campanha internacional de conscientização do homem para a saúde mental, o câncer testicular e de próstata, celebra também a brincadeira de deixar o bigode crescer. A soma das palavras moustache (bigode, em inglês), com november (novembro), criou o Movember, que ganhou o nome de Novembro Azul no Brasil. Funciona igual ao Outubro Rosa para as mulheres. O objetivo é divulgar a causa e recolher arrecadações para estas doenças. Frank Zappa que se cuide.

A brincadeira pode não ter sido tão popularizada no País, mas o bigode, independente da causa ou não, compõe o visual de muitos homens que desejam complementar o estilo e fugir da modinha da barba. Dos clássicos aos excêntricos, a regra é apenas uma: brincar e se transformar sempre. Foi por essas e outras que o arquiteto e urbanista Rodolpho Furtado, 28 anos, resolveu adotar o bigode desde o início do ano. Além das questões estritamente pessoais, como o fato de o goiano gostar de ser notado e mudar o visual constantemente, ele acredita que há uma relação de poder ligada ao bigode.

“Assim como a Mulher-Maravilha dos desenhos justifica sua roupa sensual com uma relação de poder, acho que o bigode no homem também carrega essa ideia”, aponta Furtado. A sua geração cresceu com a representatividade de homens como Freddie Mercury, Tom Selleck e Albert Einstein como referência de homens de forte presença. “Há também a questão do fetiche, da sexualização do bigode, como vemos nas famosas ilustrações eróticas de Tom of Finland. Mesmo que seja uma tentativa ilusória, o poder está na confiança que se precisa ter para bancar um bigode. Por isso não o uso sempre. Não é fácil estar sempre confiante”, confessa.

Beleza

Símbolo de elegância e masculinidade, o bigode flerta com filmes clássicos de Hollywood, com astros do rock, além de ser um atual ícone hipster. Compor o visagismo requer alguns cuidados na hora de modelar e deixar os fios conforme o desejado. De acordo com o hairdresser Mateus Silva, que também adotou o visual, o uso de produtos específicos ajuda a manter o bigode macio e limpo de forma adequada, assim como a barba e o cabelo. “Lavar com xampu próprio, pentear diariamente, aplicar um óleo ou fluído hidratante e um pequeno reparo das pontas a cada 30 dias é o ideal para ter aquele bigode dos sonhos”, explica o profissional. De acordo com Mateus, modismos vêm e vão sempre, mas o uso do bigode é uma questão de estilo. Ou você ama, ou você odeia.