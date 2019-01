Magazine Mesmo 30 anos após sua morte, legado de Salvador Dalí segue desafiador e atual O universo artístico do pintor catalão é complexo, intenso, inventivo e inconfundível

Relógios que derretem numa paisagem desértica, formigas que simbolizam a morte e que brotam de lugares improváveis e figuras deformadas carregadas de muito erotismo. O universo artístico do pintor catalão Salvador Dalí, ícone máximo do movimento surrealista e dono do bigode mais famoso do mundo, é complexo, intenso, inventivo e inconfundível. Depois de 30 anos...