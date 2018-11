Magazine Mercado e tecnologia se adaptam para que churrascos sejam feitos em apês Além da tecnologia, adaptações nas estruturas dos edifícios possibilitam que modelos tradicionais, a carvão, sejam mantidos nos apartamentos

Dividindo o pódio com o encontrão de domingo para a pamonhada e o arroz com pequi feito a várias mãos, reunir os amigos em volta da churrasqueira é uma das coisas mais goianas que existem. Se o programa for acompanhado por cerveja gelada e feijão tropeiro, melhor ainda. Nesse caso, nem a falta de um quintal generoso é empecilho para os churrasqueiros de plant...