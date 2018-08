Magazine Mercado de olho nos barbudos

Independente do gosto do dono, a busca pela barba perfeita fica mais fácil caso duas regrinhas básicas sejam seguidas. Antes de mais nada, é fundamental definir o estilo de acordo com o formato de cada rosto, com o volume dos fios e com o corte de cabelo. Depois, é preciso criar um ritual de cuidados e investir em produtos especiais como xampus, balms e óleos. No mercad...