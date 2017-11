Menininha abraça pessoas na fila da comunhão, e vídeo viraliza

O que costuma ser um momento de fé e devoção ganhou um toque extra de delicadeza: uma menininha ficou de pé para abraçar todos que estavam na fila da comunhão em uma igreja dos Estados Unidos.

Aubrey Hull mora no Estado de Oklahoma, no sul do país americano, e enquanto estava na missa católica ela ficou a postos para dar pelo menos 18 abraços em crianças, adolescentes e adultos que passavam ao seu lado. Em um momento ela chegou a insistir no abraço depois de ter dado apenas um aperto de mão em um dos companheiros da congregação.

Tudo foi filmado pelo pai, que compartilhou o vídeo no dia 12 de novembro. A publicação já tem mais de 51 mil curtidas e ultrapassou os 138,7 mil compartilhamentos.

Assista ao vídeo: