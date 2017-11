Melhores amigas que nasceram com dois dias de diferença dizem ser gêmeas

Zuri Copeland e Jia Sarnicola nasceram com apenas dois dias de diferença uma da outra e, por isso, se consideram gêmeas.

E que ninguém diga o contrário. Quando duas colegas afirmaram que elas "nunca poderam ser gêmeas" porque não têm a mesma cor de pele, Jia começou a chorar e disse: "Você não sabe de nada, nós somos gêmeas porque temos o mesmo aniversário!"

A cena foi relatada no Twitter pela irmã mais velha de Zuri, Victoria Williams, e viralizou. Com mais de 65 mil curtidas e 15 mil compartilhamentos, a história virou notícia. À People, Victoria ainda contou que Jia disse que as duas "compartilham a mesma alma".

My sister and her bestfriend think that they’re twins because they have the same birthday and this was the outcome.. pic.twitter.com/x1dCZmIip3 — la loba (@vickto_willy) 5 de novembro de 2017

As meninas moram em Miami, o que, segundo Ashley Sarnicola, mãe de Jia, é uma "benção". Ela disse ao Buzzfeed News que a cidade reúne crianças de diferentes raças e nacionalidades. "Nós sempre ensinamos às meninas que ser diferente é legal, e que elas deveriam fazer amizade com as pessoas todos os dias. Na sala delas, dentre as 15 crianças, seis línguas diferentes são faladas", relata Ashley ao site.

A mãe ainda contou que Jia queria ter a pele "cor de chocolate", como a amiga, porque "gosta mais de chocolate do que de baunilha".