Meio século de sustos

O Iluminado (1980) - “O Johnny está aqui!”. Só de lembrar do rosto alucinado de Jack Nicholson dizendo isso dá vontade de se esconder. Este clássico de Stanley Kubrick, baseado em um livro de Stephen King, tornou-se icônico do gênero por cenas antológicas, como a das irmãs gêmeas assombrando o hotel. Ignorado pelo circuito de premiações, não saiu da memória do público

A Hora do Pesadelo (1984) - As garras de metal e o rosto desfigurado de Freddy Krueger no filme inicial de Wes Craven deixou muita gente sem dormir com receio de encontrar aquele homem medonho durante o sono. Sangue aos litros que escorreu por numerosos filmes da franquia. Com o tempo tornou-se cult, como outros títulos do gênero que fizeram sucesso nos anos 1970 e 1980, como Sexta-Feira 13, O Massacre da Serra Elétrica e Chuck, O Brinquedo Assassino

It - Uma Obra-prima do Medo (1990) - O palhaço assassino criado por Stephen King ganhou uma primeira e assustadora versão para a TV, mas logo se tornou cultuada, reforçando medos que vinham da infância. O fato de crianças serem as vítimas pareceu dimensionar ainda mais esse temor, que em sua segunda versão, a do ano passado, tornou-se o filme de terror de melhor bilheteria da história. Que coisa!

O Chamado (2002) - O primeiro grande terror do novo milênio tinha longos cabelos negros, saía de um poço obscuro e fazia qualquer um gritar. Misto de terror psicológico e típica produção que gosta de pregar sustos no público, O Chamado e sua indefectível Samara vieram do imaginário oriental, explorando o clima realista de lendas urbanas que, de repente, podem se materializar na sua frente