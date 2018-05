Magazine Meghan Markle usou anel de princesa Diana em recepção privada Buquê da noiva também tinha homenagem à mãe de Harry, com flores de que ela gostava

Quando Meghan Markle e príncipe Harry saíram do castelo de Windsor para recepção privada no Frogmore House, tudo chamou atenção: o outro vestido dela, o smoking dele, o carro conversível e, principalmente, o anel que a duquesa de Sussex usava. O acessório pertencia à princesa Diana, mãe do noivo. Um porta-voz do Palácio de Kensington confirmou ao sit...