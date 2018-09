Magazine Meghan Markle escreve prefácio de livro de receitas Publicação conta o cotidiano da cozinha comunitária na torre de Grenfell, que pegou fogo em 2017

O livro de receitas Together: Our Community Cookbook foi lançado nesta segunda-feira, 17, na Inglaterra. A publicação conta com o prefácio da duquesa de Sussex. A história da cozinha comunitária Hubb Community Kitchen é retratada na obra, que recebeu apoio total de Meghan Markle. Em 2017, a torre de Grenfell pegou fogo e 71 pessoas morreram. No início deste ano, a ...