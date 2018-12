Magazine Meghan Markle deu maconha para convidados do seu primeiro casamento, diz jornal Pai da duquesa de Sussex disse que jogou a lembrança fora; suposta droga foi dada na ilegalidade

Meghan Markle, agora duquesa de Sussex, deu cigarros de maconha como lembrança na festa do seu primeiro casamento, na Jamaica, com o cineasta Trevor Engelson, em 2011. O relacionamento durou dois anos e as informações foram obtidas pelo jornal The Sun, que teve acesso aos e-mails da ex-atriz com alguns dos convidados. Na época, o porte da droga era proibido na...