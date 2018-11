Magazine Meghan Markle desiste de visitar África com medo de vírus zika Grávida, duquesa de Sussex ficará com a mãe enquanto príncipe Harry segue turnê

Meghan Markle teria desistido de visita à Zâmbia por causa de temores relacionados ao vírus da zika no país. As informações foram publicadas pelo jornal The Sun. De acordo com uma fonte ouvida pelo periódico, a duquesa de Sussex está “exausta e, compreensivelmente, expressou sérias preocupações sobre viajar para um país com a menor ameaça de zika”. A pessoa...