Me Chame pelo Seu Nome será exibido nesta quinta pela primeira vez em Goiânia

Na canção Love My Way, o grupo sensação da década de 1980 The Psychedelic Furs entoa: “Amar meu jeito é um novo caminho”. O hit é tema do filme Me Chame pelo Seu Nome, do diretor Luca Guadagnino, e parece prever versos e reversos do verão italiano de 1982 do jovem Elio (Timothée Chalamet). Sensível, o garoto não poderia prever que aqueles dias preguiçosos de sol marcariam para sempre uma nova fase em sua vida. O longa, comentado em festivais, será exibido a partir de hoje em Goiânia na mostra O Amor, a Morte e as Paixões.

Me Chame pelo Seu Nome concorre a três importantes prêmios do Oscar 2018: melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator. A produção está sob burburinho desde que foi exibida no Festival Sundance, ganhou destaque no Globo de Ouro e foi ovacionado pela crítica internacional. O longa ainda não havia entrado em cartaz no circuito comercial de Goiânia, apesar de ter estreado há três semanas em outras cidades.

O estardalhaço ao redor do filme se deve, em partes, pela imersão no desabrochar sexual de Elio, a partir do momento em que Oliver (Armand Hammer), um acadêmico em pesquisa, chega na bela paisagem da Itália para ajudar nos estudos do pai do rapaz. Ao longo do filme cria-se um suspense em torno dos personagens. A espera para que fiquem juntos acaba conduzindo a trama e o espectador se torna testemunha daquele amor de verão.

Ambientado em uma época sem celulares, internet e outros subterfúgios que poderiam simplificar ou, até mesmo, atrapalhar a trama romantizada - e idealizada - de Elio e Oliver, Me Chame pelo Seu Nome é erótico até certo ponto. O calor italiano, as curvas das estátuas helenísticas, a descoberta de novos prazeres do corpo - como na cena em que o protagonista se masturba com um pêssego - dá o tom sexual da obra, adaptada do romance homônimo e também apimentado de André Aciman.

O corpo em Me Chame pelo Seu Nome é examinado da mesma forma que as emoções dos personagens. O destaque fica por conta do protagonismo de Chalamet, que consegue mostra a evolução de seu personagem ao longo do filme: de menino sensível, musicado e introspectivo, ao depois sexualizado e amadurecido, para chegar, no fim, a alguém que apreende as dores e delícias de uma paixão, independente de sexualidade e gênero.

Olhares

O cineasta italiano Luca Guadagnino já é experiente quando o assunto são crônicas de amor. Em 2009, por exemplo, dirigiu o filme Um Sonho de Amor (disponível na Netflix), que narra a história de Emma, uma esposa que se vê em uma perigosa relação com um garoto mais jovem. O cineasta também é o cotado para dirigir a nova versão do clássico de terror cult Suspiria (1997), de Dario Argento.